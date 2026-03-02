Netanyahu paralajmëron intensifikim të sulmeve ndaj Iranit në ditët në vijim

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu ka thënë se sulmet ndaj Iranit do të intensifikohen në ditët në vijim, transmeton “CNN”.
Në një sulm të koordinuar të Izraelit dhe SHBA-së, u vra të shtunën lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei dhe disa zyrtarë tjerë të lartë iranianë. Irani nisi sulme hakmarrëse ndaj Izraelit e po ashtu goditi disa baza amerikane në Lindjen e Mesme.
“Forcat tona aktualisht po godasin zemrën e Teheranit me një intensitet në rritje, që do të vazhdon të rritet më tej në ditët në vijim”, ka thënë Netanyahu në një video të postuar nga kompleksi i Ministrisë së Mbrojtjes së Izraelit në Tel Aviv.
Ai e ka pranuar se do të jenë “ditë të dhimbshme”, duke iu referuar goditjeve iraniane ndaj Izraelit në Tel Aviv dhe Bet Shemesh në 24 orët e fundit, ku kanë humbur jetën të paktën 10 persona