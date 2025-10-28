Netanyahu po kërkon justifikim për të rifilluar luftën në Gaza

Që nga fillimi i armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit, kryeministri Benjamin Netanyahu po ndërmerr veprime provokuese për ta vënë në rrezik marrëveshjen, tha një analist.
“Netanyahu, që në fillim të armëpushimit, po përpiqet të gjejë çdo mënyrë të mundshme për të rifilluar gjenocidin në Gaza,” deklaroi për Al Jazeeran Muhammad Shehada, analist në Këshillin Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, me qendër në Kopenhagë.
Sipas tij, Izraeli po refuzon të hapë pikën kufitare të Rafahut, po kufizon ndihmat humanitare dhe po vazhdon bombardimet sporadike, megjithëse armëpushimi është ende në fuqi.
“Shehada shtoi se udhëheqja izraelite po teston kufijtë për të parë sa mund të shkelë marrëveshjen me Hamasin, të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump.” /mesazhi