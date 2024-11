Netanyahu shpall shpërblimin prej 5 milionë dollarësh për çdo peng të çliruar nga Gaza

Netanyahu thotë se Izraeli po ofron një shpërblim prej 5 milionë dollarësh për këdo që kthen një peng të mbajtur në Gaza nga Hamasi.

“Kushdo që nxjerr një peng do të gjejë me ne një mënyrë të sigurt që ata dhe familja e tyre të largohen nga Gaza”, tha Netanyahu në një video të filmuar brenda territorit palestinez. “Ne gjithashtu do t’u japim atyre një shpërblim prej 5 milionë dollarësh për çdo peng.”

Më herët, Netanyahu tha se Izraeli nuk ka hequr dorë nga përpjekjet për të gjetur pengjet e mbetur.