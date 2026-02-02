Netanyahu thërret takim sigurie me zyrtarët e lartë izraelitë

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, thirri një takim sigurie ku morën pjesë zyrtarë të lartë, përfshirë Shefin e Shtabit të Ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, i cili u kthye së fundmi nga SHBA-ja, ku zhvilloi bisedime me zyrtarë amerikanë mbi Iranin, transmeton Anadolu.
Në takim mori pjesë edhe drejtori i Mossad-it, David Barnea, tha transmetuesi shtetëror i Izraelit KAN.
Zamir thuhet se udhëtoi për në SHBA me një aeroplan privat në vend të një aeroplani ushtarak për të shmangur zbulimin dhe kërkoi të bindte Washingtonin të kryente një sulm ndaj Iranit.
Një zyrtar izraelit i paidentifikuar i përfshirë në diskutime pretendoi se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dëshiron të ndjekë negociata të ashpra me Iranin, të cilat zyrtari pretendoi se do të çonin në çmontimin e programit të tij bërthamor.
Gjatë bisedimeve, zyrtarët izraelitë thanë se Izraeli preferon që SHBA-ja të kryejë një sulm ndaj Iranit, duke paralajmëruar se përmbajtja nga një veprim i tillë do të kishte pasoja, duke përfshirë atë që ata e përshkruan si përparim nga Irani drejt blerjes së armëve bërthamore.
Zyrtarët izraelitë gjithashtu i përcollën shqetësimet e tyre homologëve të tyre amerikanë në lidhje me programin e raketave bërthamore të Iranit.
Asnjë deklaratë zyrtare nuk është lëshuar nga autoritetet izraelite në lidhje me takimin.