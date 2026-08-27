Netanyahu thotë se partia e tij do t’i humbasë zgjedhjet e ardhshme “nëse nuk ndryshon diçka”

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë në bisedime me dyer të mbyllura se partia e tij Likud do t’i humbasë zgjedhjet e ardhshme parlamentare “nëse nuk ndryshon diçka”, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik izraelit KAN, Netanyahu ka pranuar se partia e tij ka humbur dhjetë mandate. “Nuk e di si t’i rikthej”, raportohet të ketë thënë ai.
Sipas transmetuesit, deklaratat e Netanyahu tregojnë se ai është skeptik ndaj sondazheve të opinionit që e favorizojnë dhe beson se pozita e partisë së tij është më e dobët nga sa pasqyrohet në këto sondazhe.
Sondazhet tregojnë rënie të mbështetjes për Likudin, krahas rritjes së mbështetjes për Yashar, të udhëhequr nga Gadi Eisenkot, ndërsa sondazhet e realizuara nga grupe pranë së djathtës izraelite paraqesin rezultate më të favorshme për Netanyahun.
Më herët të mërkurën, një sondazh i realizuar nga Kanali 13 izraelit tregoi se, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, partia e Eisenkotit do të fitonte 24 mandate, dy më pak krahasuar me sondazhin e mëparshëm të kanalit javën e kaluar.
Ndërkaq, Likud do të fitonte 19 mandate, krahasuar me 23 në sondazhin e mëparshëm.
Sipas rezultateve, blloku i partive hebraike opozitare të udhëhequra nga Eisenkot do të siguronte 57 mandate, krahasuar me 48 mandate për bllokun e koalicionit të Netanyahut, ndërsa partitë arabe do të fitonin 15 mandate.
Për formimin e një qeverie në Izrael nevojitet mbështetja e të paktën 61 deputetëve në Knessetin me 120 vende.
Sa i përket përshtatshmërisë së kandidatëve për kryeministër, Eisenkot kryeson me 46 për qind të mbështetjes, kundrejt 35 për qind për Netanyahun, ndërsa 19 për qind kanë thënë se “nuk e dinë”, sipas të njëjtit sondazh.
Zgjedhjet e përgjithshme janë planifikuar të mbahen më 27 tetor dhe konsiderohen vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, i cili përballet me akuza për korrupsion, autoritarizëm dhe dështim.
Netanyahu, 76 vjeç, drejton që nga fundi i dhjetorit 2022 atë që përshkruhet si qeveria më e djathtë në historinë e Izraelit.
Ai kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për krime lufte të kryera në Rripin e Gazës që nga fillimi i luftës vdekjeprurëse të Izraelit në enklavë në tetor 2023.