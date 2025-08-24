Netë pa gjumë në Gaza mes bombardimeve të pandalshme izraelite

Gaza City ka kaluar edhe një natë tjetër pa gjumë nën bombardime të pandalshme izraelite, me shpërthime të fuqishme që vazhduan deri në orët e para të mëngjesit. Banorët thonë se pas mesnate humbën numërimin e shpërthimeve.
Stafi mjekësor raporton se shumë prej rasteve të fundit që mbërrijnë në spitale nuk janë të goditur drejtpërdrejt nga predhat, por gra, fëmijë dhe persona me sëmundje kronike që vuajnë nga mbytja dhe vështirësitë e rënda në frymëmarrje, të shkaktuara nga tymi dhe gazrat pas shpërthimeve në lagje të mbipopulluara.
Forcat izraelite po shtyjnë në dy drejtime: nga veriperëndimi, duke lëvizur nga rrethrrotullimi Saftawi i Jabalia-s drejt perëndimit, dhe nga juglindja drejt zonave perëndimore të qytetit. Kjo strategji po e lë popullsinë civile të bllokuar mes dy vijave të zjarrit.
Sipas vlerësimeve, gati një milion njerëz janë tashmë të ngjeshur në skajin perëndimor të qytetit, pa rrugë të sigurta shpëtimi.
Organizatat humanitare paralajmërojnë se situata mund të kthehet shpejt në një katastrofë masive njerëzore nëse bombardimet nuk ndalen dhe nuk hapen korridore të sigurta për civilët. /mesazhi