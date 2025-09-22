Neuropsikiatri flet për gjendjen e Naim Murselit gjatë ekzaminimit: Nuk pati çrregullime

Neuropsikiatri Shpend Haxhibeqiri nga Instituti i Psikiatrisë ka dëshmuar lidhur me ekzaminimin mendor të Naim Murselit, i akuzuari kryesor për vrasjen e bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj.
Ai gjatë deklarimit të tij, ka thënë se Murseli ka thënë se qëndrimi i tij ka qenë koherent për situatën në të cilën ndodhej.
“Qëndrimi i tij ka qenë koherent të gjendjes dhe situatës në të cilën ndodhej. Gjendja koherente do të thotë marrja për bazë e të gjitha çështjeve. Z. Murseli ka qëndruar pa ndonjë problem ose vështirësi gjatë ekzaminimit psikiatrik edhe pse në momente për arsye të përshkrimit të ngjarjes për të kuptuar ne situatën në të cilën ka ndodhur rasti, ka pas ndërprerje dhe ndonjë shqetësim, por jo i formës që do të na pengonte në punën tonë ose vlerësimin tonë”, ka thënë ai.