New Mexico padit Meta-n për ekspozimin e fëmijëve ndaj shfrytëzimit seksual

Meta përballet me gjyq javën e ardhshme në një padi të ngritur nga New Mexico, nën akuzat për ekspozimin e fëmijëve dhe adoleshentëve ndaj shfrytëzimit seksual në platforma dhe për përfitimin prej tij, çështja e parë e këtij lloji kundër gjigantit të rrjeteve sociale që arrin në një juri.
Padia, e ngritur nga Prokurori i Përgjithshëm i New Mexicos, Raul Torrez, pretendon se kompania promovoi përmbajtje të paligjshme dhe mundësoi shfrytëzimin seksual të fëmijëve në platformat e saj Facebook, Instagram dhe WhatsApp.
Padia pretendon se Meta lejoi akses të pakufizuar te përdoruesit e mitur dhe i lidhi ata me viktimat, duke çuar shpesh në abuzim në botën reale dhe trafikim të qenieve njerëzore.
Gjyqi, i cili është planifikuar të fillojë me përzgjedhjen e jurisë të hënën në Gjykatën e Distriktit të Santa Fe, pritet të zgjasë shtatë ose tetë javë.
Meta i mohon akuzat dhe thotë se ka masa të gjera mbrojtëse për të mbrojtur përdoruesit e rinj.
Rasti lindi nga një operacion i fshehtë, të cilin Torrez, një ish-prokuror, dhe zyra e tij e drejtuan në vitin 2023.
Si pjesë e çështjes, hetuesit krijuan llogari në Facebook dhe Instagram duke u paraqitur si përdorues më të rinj se 14 vjeç.
Llogaritë morën materiale me përmbajtje seksuale eksplicite dhe u kontaktuan nga të rritur që kërkonin përmbajtje të ngjashme, duke çuar në akuza penale kundër tre individëve, sipas zyrës së Torrez.
Shteti gjithashtu akuzon Meta-n për dizajnimin e platformave të saj për të maksimizuar angazhimin pavarësisht provave se ato po dëmtonin shëndetin mendor të fëmijëve.
Karakteristika si lëvizja e pafundme dhe videot me luajtje automatike i mbajnë fëmijët në faqe, duke nxitur sjellje varësie që mund të çojë në depresion, ankth dhe vetëlëndim, pretendon padia.
Shteti po kërkon dëmshpërblim monetar, si dhe një urdhër që i drejton Meta-s të bëjë ndryshime për të përmirësuar sigurinë e fëmijëve gjatë përdorimit të platformave.