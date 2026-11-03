Ballina Lajmet Kosovë Nga 16 prilli 269 raste me fruth në Kosovë

Nga 16 prilli 269 raste me fruth në Kosovë

Në Kosovë janë konfirmuar 269 raste me fruth nga 16 prilli deri më 1 nëntor 2026, prej të cilave 27 vetëm gjatë javës së fundit.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se rastet janë regjistruar në 23 komuna të vendit, ndërsa pjesa dërrmuese e të prekurve janë fëmijë.

Sipas IKShPK-së, mbi 95% e rasteve të konfirmuara u përkasin personave të pavaksinuar me vaksinën MMR, e cila mbron nga fruthi, parotiti dhe rubeola.

Instituti ka paralajmëruar se fruthi është sëmundje shumë ngjitëse dhe mund të shkaktojë komplikime serioze, veçanërisht te fëmijët e vegjël.

Për këtë arsye, IKShPK ka kërkuar rritjen e mbulueshmërisë me vaksinim, duke theksuar se imunizimi në kohë është masa kryesore për parandalimin e sëmundjes dhe kufizimin e përhapjes së saj.
Krahas vaksinimit sipas kalendarit të rregullt, institucionet shëndetësore po vazhdojnë edhe vaksinimin plotësues për fëmijët që nuk janë vaksinuar ose nuk i kanë marrë të dy dozat e parapara.
Gjatë vitit 2026, përmes këtyre aktiviteteve janë vaksinuar mbi 4.006 fëmijë të moshës 2 deri në 5 vjeç.

IKShPK u ka bërë thirrje prindërve që të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe, në rast të mungesës së ndonjë doze, të kontaktojnë ekipet përkatëse shëndetësore.

“Asnjë fëmijë nuk duhet të mbetet i pambrojtur për shkak të vaksinimit të vonuar ose të papërfunduar”, thuhet në njoftimin e IKShPK-së.

Instituti ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet prindërve, profesionistëve shëndetësorë dhe institucioneve është thelbësor për ndërprerjen e përhapjes së fruthit.

“Vaksinimi është e drejtë dhe përgjegjësi e përbashkët. Mbrojtja e çdo fëmije fillon me vaksinimin në kohë”, ka përfunduar IKShPK.

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