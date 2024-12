Nga 2025-ta ushtarët e FSK-së do të mund të studiojnë në Kanada

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari, ka nënshkruar Memorandumin e Bashkëpunimit për Shkëmbimin e Kadetëve në mes të Qendrës për Studime Universitare të FSK-së dhe Kolegjit Ushtarak Mbretëror Saint-Jean të Kanadasë.

Marrëveshja e nënshkruar mundëson bashkëpunimin në mes të dy akademive në shkëmbim reciprok të kadetëve në kuadër të semestrave dhe viteve akademike.

Në njoftim për media është bërë e ditur se si rezultat i kësaj nga semestri i dytë i vitit akademik 2024/2025 do të ndodhin shkëmbimet e para në mes të dy akademive reciproke.

“Kjo marrëveshje do të ofrojë mundësi të zhvillimit të kadetëve të FSK-së, përparimin e mëtejmë të programit profesional “Nëntoger në Forcat e Armatosura” dhe rritjes së ndëverprueshmërisë së FSK-së. Nga fillimi i vitit 2025 kadetët e FSK-së do të kenë mundësi që të ndjekin studimet për një semestër në Kanada dhe të shkëmbejnë përvoja me kolegët e tyre nga Kanadaja dhe anasjelltas.

Si prioritet i Komandantit të FSK-së, Gjeneral Jasharit, ofrimi i mundësive ndërkombëtare për Qendrën e Studimeve Universitare si dhe programeve të shkëmbimit të kadetëve synon rritjen e cilësisë së edukimit ushtarak dhe profesionalizmin e kadetëve si dhe oficerëve të FSK-së. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje është domethënëse pasi që mundëson që kultura e bashkëpunimit ne shtete aleate të kultivohet qysh herët në fillet e karrierës ushtarake si kadetë”, thuhet në njoftim.