Nga 40 vatra zjarri gjatë ditës 15 ende aktive, në Podujevë kërkohet ndërhyrja e KFOR-it

Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar se të shtunën nga ora 14:00 deri në orën 20:00 kanë qenë 40 vatra zjarri, ku 15 prej tyre janë aktive, ndërsa 25 janë lokalizuar.
AME ka bërë të ditur se situata më e rëndë ka qenë në fshatin Durmicë të Podujevës ku është kërkuar edhe ndërhyrja ajrore nga KFOR-i.
“Situata më e rënduar është regjistruar në fshatin Dumnicë të Komunës së Podujevës, ku është kërkuar asistencë nga njësi të tjera. Në këtë operacion janë angazhuar njësitë e Prishtinës, Vushtrrisë dhe Mitrovicës, ndërkohë që është bërë edhe kërkesë për ndërhyrje ajrore nga KFOR-i për të ndihmuar në shuarjen e zjarrit”, thuhet në njoftim.
Agjencia ka përsëritur apelin që qytetarët të shmangin veprimet që mund të shkaktojnë zjarre dhe të raportojnë menjëherë çdo vatër që shohin