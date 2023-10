Nga Palestina deri te Palestina

75 vite bota bene lutje per Palestinen.

Ne mes ketyre 75 viteve, Bota ka bere Lutje per shume popuj te vuajtur, per shume viktima qe shkaktuan Kriminelet (lufterat e medha Boterore, Lindjen e Mesme, Boten ne pergjithesi),

Por, asnjehere Bota nuk i ndai Lutjet per Palestinen!

Aty, si duket ishte kerthiza e te gjitha ketyre vuajtjeve boterore.

Prandaj bota ndjene palestinezet dhe bene Lutje per palestinezet!

Jane perjashtime qe disa zyrtare te disa shteteve ne raste te veçanta, per arsye te ditura deklarohen ndryshe !

Bota gjithmone eshte me viktimen!

Dhe kunder padrejtesive!

Nga: Ubejd Gashi