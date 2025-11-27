Nga rrëshqitjet e dheut në Polinezinë Franceze humbin jetën 7 persona

Të paktën 7 persona humbën jetën në rrëshqitjet e dheut në ishullin e Tahitit, në Polinezinë Franceze, një koloni e Francës në Paqësorin Jugor, transmeton Anadolu.
Presidenti francez Emmanuel Macron ndau një mesazh mbështetjeje për familjet e prekura nga fatkeqësia në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
Macron deklaroi se shtatë persona humbën jetën në rrëshqitjen e dheut dhe se kishte të zhdukur. Ai falënderoi ekipet e kërkim-shpëtimit dhe forcat e sigurisë për përpjekjet e tyre.
Një rrëshqitje dheu ndodhi gjatë natës në ishullin e Tahitit, në Polinezinë Franceze në Paqësorin Jugor. Autoritetet lokale paralajmëruan për rrezikun e rrëshqitjeve të mëtejshme të dheut ndërsa kërkimet për të zhdukurit vazhdojnë.