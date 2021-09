Nga se shkaktohet era e keqe e gojës dhe çfarë mund të bëni për ta shmangur

Ne të gjithë jemi përballur me erën e keqe të gojës në një formë apo në një tjetër.

Për disa prej nesh, fryma e keqe mund të jetë një gjendje jetësore që shpesh na bën të ndihemi në siklet. Ajo gjithashtu mund të kërcënojë jetën tuaj seksuale. Një eksperte britanike, Anna Middleton ka renditur 11 arsye pse mund të shkaktohet era e keqe e gojës dhe si mund ta luftojmë atë.

1. Sëmundja e mishrave të dhëmbëve

Shumica e të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar kanë sëmundje të mishrave të dhëmbëve në një farë mase. Shenjat janë gjakderdhje të mishrave kur lani dhëmbët, frymë e keqe ose një shije e keqe në gojën tuaj. Sëmundja e mishrave të dhëmbëve shkaktohet nga ndërtimi i pllakave në dhëmbë dhe mishrat e dhëmbëve. Bakteret në pllakë shkaktojnë formimin e toksinave, të cilat irritojnë mishrat e dhëmbëve. Ju duhet të vizitoni dentistin tuaj për të hartuar një plan për të ruajtur higjienën e gojës.

2. Ujë jo i mjaftueshëm

Dehidratimi mund të shkaktojë erë të keqe sepse bakteret që jetojnë në gojë kanë tendencë të shumohen ndërsa goja thahet. Kjo çon në një ulje të pështymës. Pirja e ujit mund të zvogëlojë frymën e keqe kur shpëlani grimcat e ushqimit. Ju duhet të mbani gjithmonë me vete një shishe të vogël uji dhe të kujdeseni që gjatë ditës pini 2 litra ujë në ditë.

3. Stresi

Në kohë stresuese, ju mund të jeni shumë të zënë për të ngrënë mirë apo për të pirë ujë mjaftueshëm. Kjo mund të çojë në tharje të gojës dhe në erë të keqe. Ju gjithashtu në këto situata mund të merrni frymë me gojë dhe jo me hundë, një tjetër shkak i tharjes së gojës. Dhe ekziston një lidhje midis stresit dhe sëmundjes së mishrave të dhëmbëve. Ju duhet të qëndroni të hidratuar dhe të menaxhoni stresin me ushtrime joga.

4. Gërhitës

Kur jemi në gjumë, prodhimi ynë i pështymës zvogëlohet, goja bëhet më e thatë. Nëse gërhitni, mund të keni tharje të rëndë të gojës për shkak të frymëmarrjes përmes gojës dhe jo hundës. Ju mund të blini pajisje anti-gërhitës në farmaci për ta zgjidhur këtë problem.

5. Kafe

Kafeja ka një erë shumë të forte, por kafeina mund të shkaktojë erë të keqe të gojës. Për më tepër, kur në të ndodhet edhe qumësht. Kjo ndihmon bakteret të lulëzojnë. Në këtë rast, mund të pini ujë pas kafesë ose të përdorni nenxhik, ose çamçakëz pa sheqer.

6. Diabeti

ndihmon në prishjen e glukozës për të siguruar energji. Nëse trupi nuk mund ta marrë energjinë e tij nga glukoza, ai fillon të djegë dhjamin, në vend të kësaj, duke prodhuar ketone, të cilat mund të shkaktojnë erënn e keqe. Për këtë rast duhet të kërkoni udhëzime nga mjeku juaj.

7. Ilaçet

Ekzistojnë një seri ilaçesh që mund të shkaktojnë një gojë të thatë, e cila kontribuon në frymën e keqe. Këto përfshijnë ilaçe për presionin e gjakut, ilaçet kundër depresionit, tableta për gjumë.

Kontrolloni broshurën tuaj të ilaçeve për të parë nëse ‘goja e thatë’ është një efekt anësor ose këshillohuni me mjekun tuaj. Ju mund të keni nevojë për të rritur sasinë e ujit që pini.

8. Pirja e duhanit

Duhani shkakton llojin e tij të frymës së keqe përveç njollosjes, humbjes së shijes dhe acarimit të mishrave të dhëmbëve. Personat që pinë duhan kanë më shumë të ngjarë të vuajnë nga sëmundja e mishrave të dhëmbëve dhe kanë një rrezik më të madh për të zhvilluar kancer. Duhet të kërkoni këshilla për ta lënë.

9. Ushqimi “kalimtar”

Nëse nuk hani rregullisht vaktet, kjo ka një ndikim negativ në freskinë e frymës tuaj. Mungesa e ushqimit dhe lëngut ngadalëson prodhimin e pështymës, e cila kontribuon në rritjen e baktereve në gojë. Ju duhet të qëndroni të hidratuar dhe të mos i humbisni vaktet.