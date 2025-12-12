Nga tërshëra te avokado, njihuni me ushqimet që ndihmojnë në uljen e kolesterolit

Ruajtja e niveleve të shëndetshme të kolesterolit është çelësi për një zemër të fortë. Nëse kolesteroli juaj është pak më i lartë se normalja, mos u shqetësoni, është e rëndësishme të dini se mund të bëni shumë ndryshime në dietën tuaj për ta kontrolluar atë.
Më poshtë kemi listuar 7 ushqimet që mund t’ju ndihmojnë të ulni kolesterolin dhe të përmirësoni shëndetin e zemrës.
Tërshërë
Tërshëra është e njohur për aftësinë e saj për të ulur kolesterolin për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave të tretshme, veçanërisht beta-glukanit. Këto fibra reduktojnë përthithjen e kolesterolit nga trupi.
Peshk i yndyror
Peshqit yndyrorë si salmoni, sardelet dhe skumbri janë të pasur me acide yndyrore omega-3. Këto yndyrna mund të ulin trigliceridet dhe të ndihmojnë në rritjen e kolesterolit “të mirë” HDL.
Arra
Bajamet, arrat dhe kikirikët përmbajnë yndyrna të pangopura, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit LDL. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra dhe antioksidantë.
Vaj ulliri
Vaji i ullirit, veçanërisht vaji i ullirit ekstra i virgjër, është i njohur për aftësinë e tij për të ulur kolesterolin LDL duke ruajtur ose rritur kolesterolin HDL. Gjithashtu përmban antioksidantë që mbrojnë zemrën.
Bishtajoret
Thjerrëzat, qiqrat dhe bishtajoret e tjera janë të pasura me fibra të tretshme që ulin kolesterolin LDL. Ato gjithashtu përmbajnë proteina dhe janë të ulëta në yndyrna të ngopura.
Ushqimet me soje
Ushqimet e sojës, të tilla si tofu dhe qumështi i sojës, janë të pasura me proteina dhe të ulëta në yndyrna të ngopura. Proteina e sojës është treguar se ul kolesterolin LDL.
Avokado
Avokado është plot me yndyra të pangopura dhe fibra që ul kolesterolin LDL. Ai gjithashtu përmban beta-sitosterol, i cili redukton përthithjen e kolesterolit.