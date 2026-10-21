Ngjante në shumëçka me Ramën: si përfundoi Geddaf-i pas 42 vitesh në pushtet

Përvjetori i një ngjarje që vjen si kujtesë për Shqipërinë e irrituar me udhëheqësinë e saj
Në këtë ditë, 15 vjet më parë, mori fund mbretërimi i njërit prej udhëheqësve më kontrovers të botës moderne.
Moammar Geddaf-i u gjet në një tub kullues në vendlindjen e tij Sirte, dhe pamjet e kapjes së tij bënë xhiron e planetit.
Në këtë ditë, 20 tetor 2011, u vra Muammar Geddaf-i, udhëheqësi i gjatë libian që sundoi këtë vend të Afrikës së Veriut për 42 vjet.
Fundi i tij erdhi pas muajsh lufte civile, një rebelimi kundër regjimit dhe ndërhyrjes ushtarake të NATO-s, e cila ndryshoi ndjeshëm rrjedhën e konfliktit në Libi.
Nga një grusht shteti ushtarak në katër dekada në pushtet
Geddaf-i erdhi në pushtet në vitin 1969, kur si oficer i ri udhëhoqi një grusht shteti ushtarak që rrëzoi Mbretin Idris.
Gjatë dekadave në vijim, ai ndërtoi një sistem autoritar në të cilin kishte kontroll pothuajse të plotë mbi jetën politike të vendit. Edhe pse Libia kishte pasuri të madhe nafte, sundimi i tij u shënua nga persekutimi i kundërshtarëve politikë, kufizimet e lirive dhe shkeljet serioze të të drejtave të njeriut.
Në fillim të vitit 2011, një valë protestash e njohur si Pranvera Arabe përfshiu Libinë. Demonstratat u përshkallëzuan shpejt në një kryengritje të armatosur dhe luftimet midis forcave të Geddaf-it dhe rebelëve u përhapën në të gjithë vendin.
Në gusht të atij viti, rebelët pushtuan Tripolin, ndërsa Geddaf-i u tërhoq në Sirte, qytetin e tij të lindjes dhe një nga fortesat e fundit të mbështetësve të tij.
Një arratisje fatale
Në mëngjesin e 20 tetorit 2011, Geddaf-i dhe bashkëpunëtorët e tij u përpoqën të largoheshin nga Sirte e rrethuar në një konvoj automjetesh ushtarake.
Konvoji u sulmua nga ajri dhe NATO konfirmoi se aeroplanët e saj po vepronin kundër automjeteve ushtarake në zonë. Pas sulmit, Geddaf-i dhe disa nga bashkëpunëtorët e tij braktisën automjetet dhe u përpoqën të fshiheshin.
Geddaf-i u gjet në një tub kullues betoni nën rrugë, ku ai ishte strehuar pas bombardimeve.
Forcat rebele e nxorën atë nga vendi i tij i fshehjes dhe pamjet e celularit e treguan të plagosur, duke u gjakosur dhe të rrethuar nga burra të armatosur.
Pamjet e kapjes së tij u bënë shpejt virale, duke shkaktuar zemërim. Ato e tregonin Geddaf-in të gjallë kur u gjet, por raportet e mëvonshme sugjeruan se ai ishte rrahur brutalisht pas kapjes së tij.
Autoritetet libiane pretenduan në atë kohë se Geddaf-i vdiq nga plagët e marra gjatë luftimeve. Megjithatë, Human Rights Ëatch më vonë arriti në përfundimin se kishte prova të forta se ai u vra pasi u kap.
Rrethanat e sakta të vdekjes së tij nuk janë sqaruar kurrë plotësisht.
Trupi i tij u dërgua në Misrata, ku u vu në ekspozitë publike, dhe disa ditë më vonë ai u varros në një vend sekret në shkretëtirë.
Libia pas tij
Por Libia pas tij nuk ka gjetur dot qetësi. E kundërta, ky vend është përfshirë në një kaos dhe në një përplasje civile, duke u arenë interesash të fuqive të ndryshme. Kjo ka bërë që regjimi io Geddaf-it të shihet tashmë me nostalgji. Ky udhëheqës, edhe pse kishte tipare diktatoiale, kishte gjithështu dhe disa anë burrërore për t’u vlerësuar, si njeri dhe si pushtetar.
Mund të themi se në shumëçka ngjante dhe me Ramën tonë jetëgjatë në pushtet, sidomos në karizëm, por kjo nuk do të thotë se duhet të përfundojë kështu. Madje pse nuk duam të përfundojë kështu e ftojmë në të ikë vetë, me dorëheqje. /tesheshi