Ngjarja e rëndë në Vushtrri, i dyshuari për vrasjen pranon fajësinë

I dyshuari për vrasjen e 19 vjeçarit nga arma e zjarrit mbrëmjen e të dielës rreth orës 20:35 në Vushtrri ka pranuar fajësinë.

Këtë e bëri të ditur zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Valon Preteni, i cili tha se fajësinë e pranoi gjatë marrjes së deklaratës.

Ai tutje tha se me vendim të prokurorit i pandehuri gjendet në ndalim 48 orësh.

“Është arrestuar një i dyshuar për veprën penale ‘Vrasje e rëndë’, dhe i njëjti me vendim të prokurorit gjendet në ndalim 48 orësh. Është sekuestruar arma me të cilën dyshohet se është kryer kjo vrasje, prokuroria dhe policia janë duke mbledhur provat relevante në lidhje me rastin. Gjatë marrjes së deklaratës i pandehuri e ka pranuar fajësinë për vrasjen”, ka thënë Preteni.

Tutje ai tha se në afatin e paraparë ligjor prokuroria do të paraqesë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.

Ndryshe, Policia e Kosovës ka bërë arrestimin e të dyshuarit me inicialet B.D për vrasjen e A.Z., 19-vjeçar, që ndodhi mbrëmjen e kaluar në Vushtrri, ndërsa gjatë kontrollit i është konfiskuar një armë pistoletë.

Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, autoritetet kanë sekuestruar edhe një armë të gjatë me pesë fishekë.

“Nga hetimet e para në vendin e ngjarjes, u konstatua se një person kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të viktimës A.Z., i cili u dërgua në Spitalin e Vushtrrisë, ku mjekët konfirmuan se kishte ndërruar jetë. Me urdhër të prokurorit, trupi i tij u dërgua për obduksion në IML”, kishte thënë zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.

Zahiti tha se viktima është dërguar në Spitalin e Vushtrrisë, ku nga ekipi mjekësor është konfirmuar se viktima ishte pa shenja jete.