Nigeria premton të vazhdojë luftën kundër ekstremizmit pas kritikave të SHBA-së

Qeveria e Nigerisë është zotuar të vazhdojë luftën kundër ekstremizmit dhe të mbrojë qytetarët e saj pa dallim feje apo etnie, pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta përfshirë vendin në listën e “shteteve që shqetësojnë për lirinë fetare”.
Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Jashtme nigeriane theksoi se “diversiteti është forca më e madhe e vendit” dhe se Nigeria mbetet një shtet që respekton tolerancën dhe bashkëjetesën fetare.
Trump argumentoi se “mijëra të krishterë po vriten në Nigeri” nga “ekstremistë islamikë”, duke kërkuar hetim nga Kongresi amerikan. Autoritetet nigeriane hodhën poshtë akuzat, duke theksuar se dhuna në vend lidhet kryesisht me konflikte etnike dhe për burime, jo me përçarje fetare.
Nigeria, vendi më i populluar i Afrikës, përballet prej 15 vitesh me sulmet e grupit të armatosur Boko Haram, që kanë shkaktuar dhjetëra mijëra viktima në veri të vendit.