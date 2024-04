Nikoqiri Saudit i thotë samitit ekonomik global se bota ka dështuar në Gaza – VIDEO

Ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan bin Abdullah tha: “Situata në Gaza është padyshim një katastrofë në çdo masë – humanitare, por edhe një dështim i plotë i sistemit ekzistues politik për t’u marrë me atë krizë.”

Gjatë ditës së parë të një takimi special të Forumit Ekonomik Botëror të organizuar nga Arabia Saudite, ai tha se është në “interesin e të gjithëve në rajon, interesin tonë, interesin e palestinezëve, interesin e izraelitëve, në interesin e komunitetit global të kombeve, që ne të gjejmë një rrugë për ta zgjidhur këtë çështje njëherë e përgjithmonë”.

Vetëm “një rrugë e besueshme, e pakthyeshme drejt një shteti palestinez” do ta pengojë botën të përballet me “të njëjtën situatë dy, tre, katër vjet më vonë”, shtoi ai.

“The Situation in #Gaza obviously is a catastrophe by every measure, humanitarian, but also a complete failing of the existing political system to deal with that crisis.”

Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan speaks at Special Meeting of World Economic Forum in Riyadh pic.twitter.com/KHswedBXqV

— The Arabian Stories (@arabian_stories) April 28, 2024