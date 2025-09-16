Nis shqyrtimi fillestar ndaj Jelena Gjukanoviq, e akuzuar për spiunazh

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë ka nisur shqyrtimi fillestar ndaj ish – punonjës së OSBE-së, Jelena Gjukanoviq e akuzuar për spiunazh.
Ajo akuzohet se ka ndihmuar në informacione për Agjencinë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, deri në momentin e arrestimit më 28.02.2025, në cilësinë e zyrtares të Misionit të OSBE-së në Kosovë, me vetëdije dhe me dashje ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht.
J.GJ. akuzohet se nga data e pacaktuar, e deri në momentin e arrestimit më 28.02.2025, në cilësinë e zyrtares të Misionit të OSBE-së në Kosovë, me vetëdije dhe me dashje ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht.