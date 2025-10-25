Nis votimi i hershëm për kryebashkiakun e Nju Jorkut, Mamdani prin në sondazhe

Në Nju Jork ka nisur procesi i votimit të hershëm për zgjedhjet e reja për kryebashkiak, ndërsa sondazhet tregojnë se kandidati demokrat Zohran Mamdani është në krye të garës. Ai po përballet me ish-guvernatorin Andrew Cuomo dhe kandidatin republikan Curtis Sliwa.
Mamdani, me origjinë indiane dhe i njohur për qëndrimet e tij progresiste, ka fituar mbështetje për premtimet e tij për transport publik falas dhe kontroll të qirave. Megjithatë, fushata e tij është shoqëruar me debate rreth qëndrimeve të tij ndaj Izraelit.
Votimi i hershëm do të vazhdojë deri më 2 nëntor, ndërsa dita zyrtare e zgjedhjeve do të jetë më 4 nëntor. /mesazhi