Nis votimi i hershëm për kryebashkiakun e Nju Jorkut, Mamdani prin në sondazhe

Mamdani, a Democratic Socialist, has electrified liberal voters, drawn to his proposals for universal, free child care, free buses, and a rent freeze [File: Michael M. Santiago/AFP]

Në Nju Jork ka nisur procesi i votimit të hershëm për zgjedhjet e reja për kryebashkiak, ndërsa sondazhet tregojnë se kandidati demokrat Zohran Mamdani është në krye të garës. Ai po përballet me ish-guvernatorin Andrew Cuomo dhe kandidatin republikan Curtis Sliwa.

Mamdani, me origjinë indiane dhe i njohur për qëndrimet e tij progresiste, ka fituar mbështetje për premtimet e tij për transport publik falas dhe kontroll të qirave. Megjithatë, fushata e tij është shoqëruar me debate rreth qëndrimeve të tij ndaj Izraelit.

Votimi i hershëm do të vazhdojë deri më 2 nëntor, ndërsa dita zyrtare e zgjedhjeve do të jetë më 4 nëntor. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI