Nisen për Kosovë trupat e viktimave që vdiqën në vendin e punës në Vjenë

Ambasada e Kosovës në Vjenë ka njoftuar se janë përmbyllur të gjitha procedurat e nevojshme për kthimin në atdhe të tre shtetasve kosovarë që humbën jetën në një kantier ndërtimi në kryeqytetin austriak tri ditë më parë.
Sipas njoftimit të Ambasadës, në koordinim të ngushtë me familjarët dhe autoritetet kompetente austriake, trupat e pajetë të Asllan Musliut (49 vjeç), Istref Zekajt (46) dhe Pajtim Bajramit (36) janë nisur pasditen e sotme drejt Kosovës.
Njoftimi i plotë:
Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri njofton se, në koordinim të ngushtë me familjarët e viktimave dhe autoritetet kompetente austriake, janë përmbyllur të gjitha procedurat e nevojshme lidhur me rastin tragjik të ndodhur në Austri.
Trupat e pajet të shtetasve tanë, Asllan Musliu, Istref Zekaj dhe Pajtim Bajrami, janë nisur sot pasdite për në Kosovë.
Në këto momente të vështira, shprehim edhe një herë ngushëllimet tona më të sinqerta për familjet e të ndjerëve, të afërmit e tyre dhe për të gjithë ata që janë prekur nga kjo humbje.
Njëherazi, shprehim mirënjohjen tonë për bashkatdhetarët tanë, të cilët, me interesimin dhe gatishmërinë e tyre për të ndihmuar, treguan solidaritet në këto momente të vështira.