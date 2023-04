Nisin punimet për ndërtimin e rrugës “A” e njohur si “Jim Xhema” në Prishtinë

Kanë nisur punimet e rrugës “Jim Xhema” e njohur si Rruga “A”, e cila pritet të përfundojë brenda 240 ditëve dhe ka një kosto financiare 8.4 milionë euro.

Me këtë rast, i pari i Prishtinës, Përparim Rama tha se kanë filluar punimet për 1.5 kilometrin e parë dhe pritet të përfundojnë punimet brenda 240 ditëve.

“Kemi filluar punimet me një ditë të bukur, është projekt madhor dhe me rëndësi të madhe. Kemi filluar me 1.5 kilometrat e parë dhe dinamika do të jetë e shtuar. Do të punohet në të dyja anët, nga ana e Kalabrisë dhe Prishtinës së Re. Kjo është faza e parë dhe trajton edhe çështjen e kanalizimit”, tha Rama.

“Rruga e re po krijohet dhe është me standarde të reja. Prishtina veçse po frymon me lehtë dhe rrugët po i krijojmë. Faza e parë është 8.4 milionë euro. Pastaj do te vazhdohet edhe ne faza tjera. Kjo fazë do të merr kohë 240 ditë pune dhe të bëhet përurimi i kësaj”, ka shtuar ai.

Ndërsa, Krenar Xhaferi, drejtor për Investime Kapitale, ka thënë se ky projekt do të lidhet me Rrugën “B”.

Rruga do të jetë 6 korsi, dhe do të ketë shtigje të biçikletave.

Në përurimin e kësaj rruge ka marrë pjesë edhe kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku. /