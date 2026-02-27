Nisma Socialdemokrate propozon Fatmir Limaj për president të Kosovës

Vesel Krasniqi nga Nisma Socialdemokrate ka deklaruar se kryetari i subjektit të tij, Fatmir Limaj, është kandidati më adekuat për pozitën e presidentit të vendit.
Në një postim publik, Krasniqi e cilësoi Limajn si figurë unifikuese dhe me kontribut të rëndësishëm në të gjitha etapat e zhvillimit politik të Kosovës.
“Z. Limaj është një nga figurat më unifikuese të skenës politike në Kosovë, gjithashtu personalitet i njohur në jetën politike dhe historike të vendit. Gjatë luftës së viteve 1998–1999, ai ishte ndër komandantët më të shquar në kuadër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, ka thënë Krasniqi.
Sipas tij, pas përfundimit të luftës, Limaj u angazhua në politikë duke mbajtur disa funksione të rëndësishme shtetërore. Ai ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës në disa legjislatura, si dhe ministër i Transportit dhe Post-Telekomunikacionit në periudhën 2007–2010.
“Gjatë kësaj periudhe u realizuan projekte të mëdha infrastrukturore rrugore, përfshirë ndërtimin e autostradës Morinë–Merdarë dhe investime të rëndësishme në Aeroportin ‘Adem Jashari’, që konsiderohen ndër investimet më të mëdha publike në Kosovë pas luftës”, thuhet më tej në deklaratë.
Krasniqi theksoi se figura e Limajt lidhet si me periudhën e luftës, ashtu edhe me fazën e ndërtimit dhe konsolidimit institucional të Kosovës.
“Andaj ftoj pozitën dhe opozitën që ta zgjedhin për president të Kosovës njeriun unifikues, të dëshmuar në çdo etapë të zhvillimeve politike në vend”, ka përfunduar ai.