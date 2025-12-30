Një debat trondit Indinë… dhe besimi triumfon nëpërmjet arsyes mbi traditën

– Vetëm disa ditë më parë, në zemër të kryeqytetit indian, New Delhi, qindra njerëz u mblodhën në një nga seminaret më të rëndësishme intelektuale për të dëgjuar një debat me titull:
– “A ekziston Zoti?”
Midis poetit dhe shkrimtarit të njohur indian Xhavid Ahter, i njohur për prirjet e tij laike dhe ateiste, dhe predikuesit të ri Shemail Nedvij- një nga figurat e thirrjes islame në ngritje në arenën e dialogut.
Sfida ishte e rëndësishme…
A mund ta mbrojë vetëm logjika besimin?
Dhe a do të mbijetonte feja nëse do të zhvishej nga traditat e saj të trashëguara dhe do të mbështetej vetëm në argumente të arsyetuara?
– Surpriza:
Myftiu Nedvij nuk kishte nevojë të përdorte emocione, britma apo kërcënime…!!
Në vend të kësaj, ai paraqiti argumente të qeta dhe racionale, të bazuara në intuitë, logjikë dhe realitet, në lidhje me:
Që ekzistenca nuk mund të shpjegohet nga hiçi.
– Që rendi në univers nuk lind rastësisht
-Që morali është i pakuptimtë pa udhëzim hyjnor
– Që një person gjen paqe vetëm duke iu përgjigjur pyetjes: Pse jam këtu në këtë botë?
– Nga ana tjetër, Xhavid Ahter u shfaq i hutuar nga një pyetje e thjeshtë e bërë nga Myftiu Nedvij:
“Nëse nuk ka Krijues, nga ke ardhur? Dhe kush të dha vetëdijen për të bërë pyetje të tilla?”
Në një moment heshtjeje… shumë nga të pranishmit kuptuan se vetë pyetja ishte një urë lidhëse midis arsyes dhe emocionit.
Çuditërisht, klipet e debatit u përhapën si zjarr në Indi, duke mbledhur miliona shikime në YouTube dhe Facebook, dhe duke u bërë një forum për diskutim intelektual midis studentëve të universitetit…
Në fakt, disa shikues deklaruan në komente se po i afroheshin një kuptimi më të thellë të Islamit për herë të parë, duke përdorur mendjet e tyre në vend të emocioneve të tyre.
– Deklarata më domethënëse në fund të dialogut ishte vërejtja e Nedvijit:
“Islami nuk ju kërkon të besoni verbërisht… Islami ju jep një arsye për të kuptuar dhe pastaj ju fton të besoni.”
– Dhe këtu qëndron madhështia e Islamit…
Një fe që nuk ka frikë nga pyetjet,
Nuk i shmanget arsyes,
Nuk e kundërshton shkencën,
Por përkundrazi qëndron e vendosur në fjalët e Zotit të Plotfuqishëm:
“Ne do t’u tregojmë atyre shenjat tona në horizont dhe brenda vetes së tyre derisa t’u bëhet e qartë se ky (Kurani) është i vërtetë.” (Fussilet: 53)
– Islami është e vetmja fe që fillon me natyrën e lindur njerëzore… dhe përfundon me bindje dhe siguri.
Nuk ka nevojë për një mrekulli në çdo diskutim; mjafton që të hapësh zemrën tënde për të ditur se siguria ka qenë brenda teje gjatë gjithë kohës.
Lavdi Zotit për një fe siguria e së cilës rritet nga vënia në pikëpyetje të saj. Dhe lavdi Zotit që fjala e së vërtetës ende dëgjohet… Edhe në zemër të New Delhit.
Lavdi Zotit për bekimin e Islamit.
Prof. ass. dr. Musa Vila