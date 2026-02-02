Një fëmijë palestinez vritet në sulmin izraelit ndaj tendave të të zhvendosurve në Gazën jugore

Një fëmijë palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën pasi anijet luftarake izraelite bombarduan tendat që strehonin civilë të zhvendosur në zonën al-Mawasi, në perëndim të Khan Younis në Gazën jugore, transmeton Anadolu.
Kompleksi Mjekësor Nasser në Khan Younis pranoi trupin e një djali 3-vjeçar së bashku me disa persona të plagosur pasi anijet luftarake izraelite qëlluan me predha tendat e zhvendosjes përgjatë bregdetit në zonën al-Iqlimi të al-Mawasi, raportuan burimet mjekësore.
Dëshmitarët thanë se mjetet ushtarake izraelite të pozicionuara në lindje të të ashtuquajturës Vijë e Verdhë, në lindje të Khan Younis, hapën zjarr të rëndë drejt zonave të afërta.
Vija e Verdhë ndan zonat ku janë vendosur forcat izraelite, duke mbuluar më shumë se 50 për qind të Gazës lindore, nga zonat perëndimore ku palestinezëve u lejohet të lëvizin.
Dëshmitarët thanë gjithashtu se forcat izraelite kryen operacione shkatërrimi duke synuar ndërtesa dhe objekte në qytetin jugor të Rafah dhe në Gazën qendrore.
Izraeli ka vazhduar të kryejë qindra shkelje të armëpushimit që nga armëpushimi, duke përfshirë granatimet dhe të shtënat me armë zjarri që kanë vrarë dhe plagosur qindra civilë palestinezë.