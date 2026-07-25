Një funksion po ndikon në numrin e aksidenteve me veturat elektrike

Automjetet elektrike sjellin shumë përparësi, si drejtim më të qetë, përshpejtim të shpejtë dhe konsum më efikas të energjisë. Megjithatë, një funksion i veçantë i tyre po ngre shqetësime për sigurinë në trafik.
Bëhet fjalë për sistemin “One Pedal Drive” (drejtimi me një pedal), i cili lejon shoferin të përshpejtojë dhe të ngadalësojë automjetin kryesisht vetëm duke përdorur pedalin e gazit. Kur shoferi heq këmbën nga pedali, vetura ngadalësohet ndjeshëm përmes frenimit rigjenerues.
Sipas analizave të studiuesve të aksidenteve, ky sistem mund të lidhet me një numër më të madh situatash të rrezikshme, sidomos gjatë nisjes nga vendi ose manovrimeve në hapësira të ngushta. Në disa raste, shoferët mund të ngatërrojnë reagimin e makinës dhe të shkaktojnë përshpejtim të padëshiruar.
Ekspertët kanë analizuar qindra aksidente të rënda dhe kanë vërejtur se automjetet elektrike me këtë teknologji shfaqen më shpesh në disa modele aksidentesh, veçanërisht në përplasjet me këmbësorë gjatë manovrimeve me shpejtësi të ulët.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se makinat elektrike janë në përgjithësi më të pasigurta se automjetet me motorë me djegie. Studiuesit theksojnë se rreziku lidhet kryesisht me mënyrën e re të drejtimit dhe nevojën që shoferët të përshtaten me karakteristikat e këtyre automjeteve.
Prodhuesit e makinave elektrike po përpiqen ta përmirësojnë këtë teknologji përmes rregullimeve të softuerit, udhëzimeve më të qarta dhe sistemeve shtesë të sigurisë, në mënyrë që drejtimi me një pedal të jetë më intuitiv dhe më i sigurt.