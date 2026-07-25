Vazhdon bastisja ushtarake izraelite në Tal: Izolimi i Ramallahut dhe Nablusit bllokon qindra qytetarë

Operacioni i gjerë ushtarak izraelit në fshatin Tal po vazhdon, ndërsa ushtria ka njoftuar izolimin e plotë të rrugëve kryesore duke mbyllur të gjitha portat ushtarake dhe pikat e kontrollit që të çojnë brenda dhe jashtë Ramallahut (nga ora 20:00) dhe Nablusit (nga ora 18:00).
Ky bllokim ka shkaktuar kaos të madh, pasi qindra qytetarë po përpiqen të kthehen në shtëpitë e tyre përpara mbylljes. Nëse automjetet nuk kalojnë dot, shumë banorë rrezikojnë të mbesin rrugëve gjatë natës ose të strehohen te të huaj, ashtu siç ndodhi një natë më parë gjatë sulmit ku mbetën të vrarë katër palestinezë në Tal.
Sipas të dhënave të ushtrisë izraelite, pothuajse 100 palestinezë janë ndaluar deri më tani, duke u shënuar me numra në rrobat e tyre. Po ashtu, ushtria ka njoftuar se shtëpia e personit të akuzuar për sulmin ndaj ushtarit izraelit do të shembet. Paralelisht me operacionin, kolonët izraelitë kanë vijuar sulmet e tyre, duke ngritur një nga katër pikat e reja të jashtëligjshme të vendbanimeve pranë Nablusit dhe pranë zonës Sinjil në Ramallah. /mesazhi