Administrata Trump ka lëshuar një paralajmërim për Ukrainën, duke i kërkuar Kievit të përmbahet nga sulmet ndaj anijeve jo-ruse në Detin e Zi pas një serie sulmesh me dronë që ndërprenë operacionet e naftës të lidhura me gjigantin amerikan të energjisë Chevron.
Sipas The Wall Street Journal (WSJ), paralajmërimi diplomatik u lëshua pasi drejtori ekzekutiv i Chevron, Mike Wirth, dhe udhëheqës të tjerë të industrisë së naftës u takuan me zyrtarë të lartë të administratës amerikane më parë këtë javë.
Ekzekutivët kërkuan të mbronin operacionet e tyre në Kazakistan pasi forcat ukrainase goditën katër anije cisternë pranë portit rus të Detit të Zi, Novorossiysk, njëra prej të cilave ishte e marrë me qira nga Chevron.
Një zyrtar amerikan i cituar nga WSJ deklaroi se pas diskutimeve të industrisë, administrata e paralajmëroi zyrtarisht Ukrainën se sulmet ndaj anijeve jo-ruse në rajon ishin të papranueshme.
“Administrata e sheh CPC-në [Konsorciumin e Gazsjellësit Kaspik] si një kanal jetësor për transportimin e burimeve të energjisë me origjinë kazake në tregjet evropiane, duke shërbyer si një alternativë ndaj burimeve të energjisë ruse”, vuri në dukje zyrtari.
Porti rus i Novorossiysk shërben si një qendër kyçe për eksportin e naftës dhe terminali i Konsorciumit të Gazsjellësit Kaspik, një rrjet që përbën afërsisht 2% të furnizimeve ditore globale të naftës bruto.
Chevron zotëron 15% të aksioneve në CPC, e cila transporton naftë nga tre fusha kryesore përmes Kazakistanit dhe Rusisë në Detin e Zi.
Kompania amerikane zotëron gjithashtu 50% të aksioneve në fushën Tengiz – më produktiven nga të tri – që përfaqëson afërsisht 12% të prodhimit global të naftës bruto të Chevron.
Ndërsa tubacioni dhe fushat e naftës mbeten fizikisht të padëmtuara, sulmet e fundit me dronë kufizuan operacionet e ngarkimit të naftës bruto në terminalin e Novorossiysk. Ngushtica më pas e detyroi Kazakistanin të zvogëlojë prodhimin vendas të naftës për shkak të kapacitetit të kufizuar të magazinimit.
WSJ vuri në dukje se administrata Trump është shumë e motivuar për të siguruar rrjedhën e pandërprerë të prodhimit të naftës të Chevron, pasi kufizimet e fundit të furnizimit me origjinë nga Lindja e Mesme kanë çuar çmimet globale të naftës mbi 100 dollarë për fuçi.
Një reduktim i zgjatur i prodhimit nga rrjeti CPC do të vendoste një barrë të konsiderueshme financiare mbi investimet rajonale të Chevron, të cilat arrijnë në dhjetëra miliarda dollarë.
Presioni diplomatik nga Uashingtoni përkon me një përpjekje intensive ushtarake ukrainase për të degraduar logjistikën dhe infrastrukturën ekonomike ruse në Detin e Zi.
Natën midis të mërkurës dhe të enjtes, Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës (AFU) konfirmoi një sulm ndaj një tankeri në Detin e Zi, duke deklaruar se anija po transportonte naftë dhe karburant rus për ushtrinë ruse.
Sulmet detare janë pjesë e një iniciative më të gjerë. Të mërkurën, Komandanti i Forcave të Sistemeve Pa Pilot (USF) Robert “Madyar” Brovdi raportoi se gjatë një periudhe 48-orëshe, ofensiva me dron e Ukrainës goditi 13 anije ruse dhe 13 objekte energjetike në Krimenë e pushtuar.
Brovdi shtoi se operacioni, i quajtur “Molochka”, shënjestroi gjithashtu 13 anije të “Flotës Hije” – duke përfshirë anije cisternash, anije mallrash të thata dhe vinça lundrues të përdorura nga Moska për të shmangur sanksionet perëndimore – duke e çuar numrin total të anijeve të goditura gjatë fushatës 13-ditore në 172. Presioni i vazhdueshëm mbi infrastrukturën ushtarake dhe logjistike të rajonit thuhet se ka shtyrë autoritetet ruse të pushtimit të përgatiten për evakuimin e mundshëm të familjeve të personelit të Flotës së Detit të Zi dhe punonjësve ushtarakë civilë nga Krimea e pushtuar.