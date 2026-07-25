Punoni natën dhe nuk flini mirë? Këto zakone mund ta ndryshojnë krejtësisht pushimin tuaj

Drita, kafeina, dremitjet dhe rutina pas punës ndikojnë më shumë sesa mendoni – disa ndryshime të thjeshta mund t’ju ndihmojnë të flini më gjatë dhe më cilësisht
Puna në turnin e natës është sfidë për organizmin, sepse çrregullon ritmin cirkadian – orën e brendshme biologjike që rregullon ciklin e gjumit dhe zgjimit. Kur punohet natën, trupi lufton kundër nevojës së tij natyrore për pushim, prandaj krijimi i zakoneve të mira është veçanërisht i rëndësishëm.
Mungesa e vazhdueshme e gjumit lidhet me stresin, vështirësitë në përqendrim dhe rrezik më të lartë për probleme të ndryshme shëndetësore. Ajo gjithashtu mund të ndikojë në aftësinë për të drejtuar automjetin dhe të rrisë mundësinë e gabimeve në punë.
Gjumi duhet të bëhet përparësi
Specialistët këshillojnë që të synohen rreth shtatë deri në nëntë orë gjumë në ditë. Për personat që punojnë natën, kjo shpesh kërkon organizim më të kujdesshëm të obligimeve familjare dhe të përditshme.
Dhoma ku flini duhet të jetë sa më e errët, e freskët dhe e qetë. Perdet që bllokojnë dritën ose maska për sy mund të ndihmojnë, ndërsa tapat për veshë apo zhurma e bardhë mund t’i zvogëlojnë tingujt nga ambienti.
Telefoni është mirë të vendoset në mënyrën “mos shqetëso”, ndërsa familjarët duhet të shmangin aktivitetet e zhurmshme gjatë orëve kur flini.
Krijoni një rutinë para gjumit
Një rutinë e përsëritur i sinjalizon trurit se po afrohet koha për pushim. Një dush i ngrohtë, një vakt i lehtë, çaj kamomili ose ushtrime relaksuese mund ta bëjnë më të lehtë fjetjen pas turnit.
Drita ka ndikim të madh në orën biologjike. Ekspozimi ndaj saj e pengon prodhimin e melatoninës, hormonit që ndihmon në përgatitjen e organizmit për gjumë.
Prandaj, gjatë pjesës së fundit të turnit, kur është e mundur, duhet të zvogëlohet ekspozimi ndaj dritës së fortë dhe ekraneve. Gjatë kthimit në shtëpi duhet pasur kujdes që masat për kufizimin e dritës të mos shtojnë përgjumjen gjatë drejtimit të automjetit.
Kujdes me kafen
Kafeina mund të ndihmojë për të qëndruar zgjuar gjatë natës, por nuk duhet konsumuar afër përfundimit të turnit. Efekti i saj mund të vazhdojë për disa orë dhe ta vështirësojë fjetjen pas kthimit në shtëpi.
Dremitjet mund të bëjnë dallim
Një dremitje e planifikuar mirë mund të përmirësojë vëmendjen, kujtesën dhe kohën e reagimit.
Para fillimit të turnit, një dremitje prej rreth 90 minutash mund të jetë e dobishme. Kur nuk ka mjaftueshëm kohë, edhe 20–30 minuta mund të rrisin vigjilencën.
Nëse kushtet e punës e lejojnë, një dremitje e shkurtër gjatë turnit mund të ndihmojë në zvogëlimin e lodhjes. Megjithatë, dremitjet e gjata afër kohës së gjumit kryesor mund ta bëjnë më të vështirë fjetjen më vonë.
Kur duhet kërkuar ndihma e mjekut?
Nëse, pavarësisht ndryshimeve në rutinë, vazhdoni të keni pagjumësi, përgjumje të tepërt ose vështirësi në funksionimin e përditshëm, rekomandohet konsultimi me mjekun ose specialistin e gjumit.
Ai mund të vlerësojë nëse problemet lidhen vetëm me punën me turne apo me ndonjë çrregullim tjetër të gjumit, si apnea e gjumit ose narkolepsia.