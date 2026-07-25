Sadiq Khan: Netanyahu po kryen gjenocid dhe nuk është i mirëpritur në Londër

Kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan, ka deklaruar se Benjamin Netanyahu është përgjegjës për kryerjen e gjenocidit në Gazë, duke shtuar se do t’i bëjë presion qeverisë britanike për arrestimin e kryeministrit izraelit nëse ai viziton kryeqytetin britanik.
Kjo deklaratë vjen pas qëndrimit të kryebashkiakut të Nju Jorkut, Zohran Mamdani, i cili e quajti Netanyahun kriminel lufte dhe kërkoi që qeveria federale e SHBA-së ta arrestojë atë në emër të Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) gjatë një vizite të planifikuar në Amerikë.
I pyetur nga “Channel 4 News” nëse do të ndiqte të njëjtin shembull, Khan u përgjigj: “Unë kam kompetenca të ndryshme nga kryebashkiaku i Nju Jorkut. Por besoj se në Gazë po kryhet gjenocid dhe mendoj se Netanyahu është përgjegjës”. Ai shtoi se si autor i gjenocidit, kryeministri izraelit ka shkelur ligjin dhe duhet të përballet me drejtësinë. /mesazhi