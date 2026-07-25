Dhimbja e kokës nga dielli i fortë, pse ndodh dhe si ta lehtësoni gjatë ditëve të nxehta?

Dhimbja e kokës kur ekspozohesh ndaj diellit të fortë të verës është një problem që ka shumë njerëz.
Dhimbjet e kokës ndodhin që të qëndrojmë për një kohë shumë të gjatë në diell. Është e rëndësishme që të kuptojmë këtë problem.
Më poshtë do të mësoni mbi kujdesin që duhet të tregojë për të lehtësuar dhimbjen e kokës nga vapa.
Shkaqet e dhimbjes së kokës nga dielli
Një nga arsyet kryesore është koha që qëndrojmë të ekspozuar në diell. Personat që preferojnë të dalin me flokë të lagur, apo direkt pas dushit, kanë më shumë mundësi të një dhimbja e kokës.
Ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës, ajri i thatë dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj diellit të dhimbjeve të forta koke.
Simptoma ekzistuese si sinuset e bllokuara dhe migrena bëjnë që ekspozimi ndaj diellit të sjellë përkeqësim të gjendjes shëndetësore.
Një arsye që nuk është shumë e njohur është arsyeja e nivelit të sheqerit. Kur ne ecim në diell, trupi ynë punon pak më shumë për të temperaturan e brendshme.
Këtij procesi i shtohen lodhja e ndryshimeve dhe ndryshimeve në presionin e gjakut dhe të lëngjeve të trupit. Të gjithë këta kanë në formimin e dhimbjes së kokës.
Simptoma
Disa nga shenjat që paralajmërojnë dhimbjen e kokës nga dielli:
Dhimbje therëse e kokës
Të përzierat
Ndjeshmëri ndaj dritës
Dhimbje e qafës
Dehidratimi
Si të parandalojmë dhe trajtojmë dhimbjet e kokës
Edhe pse qetësuesit janë të shumtë dhe të aftë për të dhimbjet e kokës, shpesh nuk janë për këtë lloj dhimbjeje.
Disa nga metodat për dhimbjet e kokës nga dielli i stinës së verës:
Ambientet e fundit duhet të kthehen në vendin tuaj të preferuar
Një ditë me ditë do të jetë gjatë muajit të nxehtë të verës është zgjidhja e duhur. Për personat që në mëngjes, e mira është të shmangin oraret e diellit të fortë. Kjo është shumë herë e parë, mjafton të dilni nga shtëpia e pakët që arrin në shtëpinë tuaj pa juuar dielli i fortë.
Nëse do t’ju duhet të lëvizni edhe gjatë ditës, atëherë zgjidhni më shumë hije. Kudo që të shkoni, sigurohuni që keni një shishe me ujë të ftohtë me vete.
Merrni me vete një kapele
Kur shkojmë në plazh, shumë prej nesh bëjnë gabimin dhe nuk vendosin kapele.
Ajo bën të mundur sytë e një hijeje për tanët, duke i mbrojtur nga ekspozimi ndaj rrezeve të diellit.
Njësoj si lëkura që ka nevojë për kremin mbrojtës, edhe sytë duan përkujdesje. Kapelja dhe syzet dy nga mënyrat më të thjeshta për t’i mbrojtur janë.
Disa kura të thjeshta në shtëpie
Kur të ktheheni në shtëpi, është mirë që të bëni një dush të vakët, në mënyrë që temperatura e trupit të ulet.
Lagni një peshqir të vogël me ujë të ftohtë dhe vendoseni pranë syve dhe ballit, ndërkohë që çlodheni.
Merrni paketa çaji kamomili dhe vendosni në ujë të ftohtë, më pas aplikoni direkt në sytë tuaj. Çaji do të qetësojë dhimbjen e syve dhe do të ulën ënjtjen nga vapa.