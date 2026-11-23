Synimi i paketimeve dhe çmimeve të ndryshme të tregut
Komisioni Evropian ka nisur një hetim formal antitrust nëse Coca-Cola ka shkelur rregullat e konkurrencës së BE-së, për shembull duke këmbëngulur në madhësi të ndryshme të paketimit në shtete të ndryshme anëtare, tha të hënën.
Deklarata e Komisionit përmendi shqetësimet se kompania mund të “pengojë tregtinë ndërkufitare” dhe “t’u mohojë blerësve të caktuar me shumicë mundësinë për të negociuar furnizimin e këtyre produkteve në një bazë shumëvendëshe”.
Duke njoftuar hetimin për Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), Komisionerja Evropiane për Konkurrencën Teresa Ribera tha: “Njerëzit në të gjithë Evropën shijojnë pije të buta çdo ditë. Megjithatë, ata nuk duhet të paguajnë më shumë vetëm sepse jetojnë në një vend të BE-së dhe jo në një tjetër.”
Organi me seli në Bruksel po heton nëse Coca-Cola ka krijuar barriera midis tregjeve kombëtare, duke e bërë të vështirë për shitësit me pakicë të furnizojnë produkte përtej kufijve për të siguruar kushte më të mira.
Ribera theksoi se kjo mund të minojë tregun e vetëm të Bashkimit Evropian, të kufizojë konkurrencën dhe të çojë në çmime më të larta dhe më pak zgjedhje për konsumatorët.
CCEP tha se i merr shumë seriozisht rregullat e konkurrencës.
“Ne jemi të përkushtuar të zbatojmë të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi në çdo treg në të cilin operojmë, globalisht”, thuhej në deklaratë.
Kompania, e cila është e vendosur në Mbretërinë e Bashkuar, shpërndan produkte në disa vende, përfshirë Gjermaninë, Belgjikën, Francën dhe Spanjën. Komisioni dyshon se kompania mund të ketë abuzuar me pozicionin e saj dominues në tregun e biznesit të saj me shumicë.
Komisioni tha se në mars të vitit të kaluar kreu inspektime të paparalajmëruara në ambientet e CCEP në shtete të ndryshme anëtare.
Nëse organi konstaton se ka pasur shkelje të rregullave, ai mund të vendosë gjoba. Hetimi mbi akuzat është aktualisht në vazhdim. Nuk ka një afat ligjor brenda të cilit duhet të merret një vendim përfundimtar. /tesheshi