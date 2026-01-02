Një i ndaluar palestinez vdes në burg në jug të Izraelit

Një tjetër i ndaluar palestinez ka vdekur në paraburgim izraelit, sipas raportimeve të mediave palestineze. Hassan Issa al-Qasha’leh, nga qyteti Rahat në rajonin e Negevit, humbi jetën të enjten në burgun Beersheba, në jug të Izraelit.
Sipas agjencisë zyrtare palestineze Wafa, al-Qasha’leh ishte mbajtur në ndalim për më shumë se 13 muaj dhe pritej të lirohej pas gjashtë muajsh. Shërbimi i Burgjeve të Izraelit konfirmoi vdekjen e një të ndaluari palestinez nën ndalim administrativ, pa dhënë identitetin, dhe njoftoi se ka nisur një hetim.
Vdekja vjen mes paralajmërimeve në rritje nga organizatat palestineze për të drejtat e njeriut, të cilat flasin për përkeqësim të kushteve në burgjet izraelite. Sipas tyre, mijëra palestinezë mbahen në kushte të ashpra, me raste të raportuara torture, neglizhence mjekësore dhe keqtrajtimesh.
Autoritetet palestineze thonë se mbi 9,300 palestinezë ndodhen aktualisht në burgje izraelite, përfshirë gra dhe fëmijë, ndërsa që nga tetori 2023 thuhet se të paktën 100 të burgosur palestinezë kanë vdekur në paraburgim.