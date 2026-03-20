Një i plagosur nga shrapneli i raketave pranë Xhamisë Al-Aksa në Kuds

Një person u plagos sot pasi fragmente rakete ranë pranë kompleksit të Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, njoftoi Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, organizata tha se ekipet e saj e transportuan personin e plagosur në spital për trajtim, pa dhënë detaje për identitetin apo gjendjen e tij.
Korrespondenti i Anadolu-t raportoi se fragmente rakete ranë gjithashtu në Lagjen Hebraike pranë Qytetit të Vjetër të Kuds, mes tensioneve të shtuara dhe një alarmi sigurie në zonë.
Kanali 12 i Izraelit raportoi se fragmente ranë në disa zona të Kudsit, pa detaje të menjëhershme për shkallën e dëmeve.
Ngjarja ndodhi pasi sirenat e alarmit u dëgjuan në qytet, të ndjekura nga dy shpërthime të fuqishme, ndërsa raketat u lëshuan nga Irani, sipas korrespondentit.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri tani rreth 1.300 persona, përfshirë edhe udhëheqësin suprem Ali Khamenei.