Një kontingjent e forcave armene vendosen në Kosovë në kuadër të KFOR-it

Një kontingjent i Brigadës Paqeruajtëse Armene është vendosur në Kosovë në mbështetje të misionit të Forcës së NATO-s në Kosovë (KFOR).
Ata janë sjellë me aeroplan ushtarak amerikan.
Ambasada e ShBA-së në këtë shtet ka vlerësuar rolin e Armenisë, duke thënë se kontributi i saj tejkalon disa shtete anëtare të NATO-s dhe BE-së.
“Që nga viti 2004, Armenia ka qenë një komb i palëkundur që kontribuon me trupa në KFOR, duke demonstruar angazhimin e saj për paqen dhe stabilitetin në rajon. Armenia mbetet një nga kontribuesit më të mëdhenj jo-NATO në KFOR, duke tejkaluar disa shtete anëtare të NATO-s dhe BE-së. Ky përkushtim i vazhdueshëm thekson rolin e Armenisë si një partner i besueshëm në operacionet rajonale të sigurisë dhe gatishmërinë e saj për të punuar përkrah forcave aleate.Ambasada e SHBA-së është krenare që mbështet kontributet e Armenisë në KFOR, të cilat përputhen me qëllimet tona të përbashkëta për forcimin e koalicioneve dhe nxitjen e një partneriteti të fortë sigurie me Armeninë në rajonin e Kaukazit”, thuhet në njoftim.