‘Një masakër’: Paralajmërimet nga liderët botërorë, agjencitë e ndihmës kundër ofensivës Rafah

Për shumë muaj, ka pasur thirrje të përsëritura nga liderët botërorë, diplomatët dhe agjencitë e ndihmës që i kërkonin Izraelit të mos vazhdojë me një ofensivë tokësore të planifikuar në Rafah.

Këtu janë disa nga ato paralajmërime:

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres tha se një sulm tokësor në Rafah do të “gozhdonte gozhdën e fundit në arkivol” për operacionet e ndihmës humanitare në Rripin e Gazës.

Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare ka thënë, “Çdo operacion tokësor do të nënkuptonte më shumë vuajtje dhe vdekje” për më shumë se një milion palestinezë të zhvendosur të strehuar në Rafah, me një zyrtar që tha “mund të jetë një masakër e civilëve”.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se do të ishte “plotësisht e papranueshme” që Izraeli të sulmonte Rafahun.

Një deklaratë e lëshuar nga ministrat e jashtëm të 26 vendeve anëtare të BE-së i bëri thirrje Netanyahut që të mos vazhdojë me ofensivën, duke thënë se kjo do të “përkeqësonte një situatë tashmë katastrofike humanitare”.

Joe Biden dhe zyrtarë të tjerë amerikanë kanë paralajmëruar në mënyrë të përsëritur kundër një ofensive në Rafah, ku presidenti amerikan thuhet se i ka thënë Netanyahut se Shtetet e Bashkuara do ta kundërshtojnë ofensivën nëse nuk merren masat e duhura për të lëvizur dhe për t’u kujdesur për palestinezët që strehohen atje.

Agjenci të shumta ndihme kanë paralajmëruar kundër një ofensive në Rafah, duke përfshirë Këshillin Norvegjez të Refugjatëve, i cili tha se “do të përkeqësonte thellësisht nivelet tashmë katastrofike të nevojës dhe urgjencën humanitare për miliona civilë që nuk kanë më ku të shkojnë”.

