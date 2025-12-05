Një në gjashtë gjermanë janë të shqetësuar për humbjen e vendit të punës për shkak të Inteligjencës Artificiale

Rreth 16% e punonjësve në Gjermani besojnë se puna e tyre mund të jetë në rrezik për shkak të Inteligjencës Artificiale (IA), sipas një ankete të publikuar të hënën.
Raporti i tregut të punës 2025 nga platforma e karrierës Xing zbuloi se trendi është në rritje, me një numër më të lartë se 14% vitin e kaluar.
Nga 2,000 punonjës të pyetur për anketën përfaqësuese, rreth 29% thanë se besojnë se IA do të zëvendësojë shumë punëtorë njerëzorë.
Megjithatë, perspektiva ndryshonte midis grupmoshave, me vetëm 25% të të moshuarve nga 25 deri në 34 vjeç që thanë se besonin se shumë vende pune ishin në rrezik për shkak të IA-së, krahasuar me 32% midis atyre të moshës 18 deri në 25 vjeç dhe 55 deri në 65 vjeç.
Të rriturit më të rinj kishin më shumë gjasa të bien dakord se IA do të ndihmojë në krijimin e mundësive të reja për inovacion dhe zgjidhje, ndërsa vetëm 21% e atyre të moshës 45 vjeç e lart ndanin optimizmin.
Sipas një studimi nga Instituti Gjerman për Kërkime në Punësim (IAB) dhe të tjerë të botuar në nëntor, ndërsa IA ka të ngjarë të shkaktojë trazira të konsiderueshme në tregun e punës, numri i përgjithshëm i vendeve të punës pritet të mbetet i qëndrueshëm.
Siç theksohet më tej, rreth 1.6 milion vende pune do të preken nga ndryshimi strukturor, me disa që do të humbasin dhe të tjera që do të krijohen gjatë periudhës së parashikimit, zbuluan studiuesit.
Sektori i IT-së dhe shërbimeve të informacionit besohet se do të përfitojë veçanërisht nga zhvillimet, me kërkesën që pritet të çojë në rreth 110,000 vende të reja pune.
Ndërkohë, rreth 120,000 vende pune mund të humbasin në sektorë të tillë si shërbimet e korporatave.