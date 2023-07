Një nga trenat më modernë të metrosë në botë lëshohet për përdorim në Vjenë

Kryeqyteti austriak mori trenin e parë të automatizuar të metrosë së gjeneratës së re. Gjatë verës do të vihen në funksion edhe trena të tjerë të këtij lloji.

Treni i parë X u vu në shërbim pas testeve të gjera dhe miratimit të suksesshëm në linjën e metrosë U3. Ai ka një dizajn modern të brendshëm dhe informacion inovativ dixhital për pasagjerët, Passenger Info Plus, si dhe një sistem navigimi.

Në këtë mënyrë, pasagjerët mund të informohen drejtpërdrejt për drejtimin e zbarkimit, transfertat dhe oraret e nisjes së linjave të tjera.

Ekziston edhe një hartë dixhitale e të gjithë rrjetit të metrosë, që tregon pozicionin aktual të trenit, drejtimin e udhëtimit, stacionin tjetër, kufizimet e planifikuara të trafikut ose ashensorët jashtë përdorimit.

Nga viti 2026, falë këtyre trenave, metroja e Vjenës do të funksionojë plotësisht automatikisht në linjën e re të metrosë U5.

Treni i gjeneratës së re të metrosë u prezantua zyrtarisht nga Peter Hanke, anëtar i qeverisjes lokale për transportin publik, përfaqësues të kompanisë së transportit publik të qytetit Wiener Linien dhe kompanisë Siemens Mobility, bartës të këtij projekti.

“Metroja e gjeneratës së re vendos tendencat për vizionin tonë për një eko-qytet. Një tren teknikisht i avancuar i prodhuar në Vjenë, i cili plotëson të gjitha kërkesat dhe pritshmëritë, e bën udhëtimin me transport publik edhe më tërheqës dhe komod. Trenat X janë pjesë e modernizimit gjithëpërfshirës të flotës Wiener Linien, i cili përfshin autobusë dhe tramvaje të rinj elektrikë”, tha Hanke.

Treni i ri mund të akomodojë deri në 928 pasagjerë dhe ka hapësirë ​​të mjaftueshme për karroca apo bagazhe. Vendet me cilësi të lartë, duke përfshirë sediljet e palosshme, janë të rregulluara në mënyrë tërthore dhe gjatësore. Vendet e shënuara me ngjyrë të kaltër janë të destinuara për pasagjerë me lëvizshmëri të zvogëluar.