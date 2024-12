Një ofensivë e madhe po zhvillohet – veturat elektrike do të jenë më të lira vitin e ardhshëm

Bashkimi Evropian do të shtrëngojë rregullën e emetimit të gazrave nga veturat.

Pritet që modelet e reja të automobilave elektrike të ofrohen me çmime më të ulëta, ndërsa do të jetë më pak fitimprurëse blerja e makinave me benzinë dhe naftë, pra çmimi i tyre mund të rritet.

Mund të ketë miliarda gjoba për prodhuesit e veturave që nuk arrijnë të përmbushin objektivat e reduktimit të emetimeve (e gjithë flota e shitur e prodhuesit të makinave duhet mesatarisht 95 g/km CO2 ose më e ulët).

Think tank ICCT (Këshilli Ndërkombëtar për Transportin e Pastër) tani po publikon një raport mbi atë që i pret prodhuesit më të mëdhenj të veturave. ICCT e mbështet raportin e saj në situatën në vitin 2023 dhe çfarë duhet të arrihet në vitin 2025.

Më të këqijat janë Ford dhe Volkswagen, sipas raportit. Ata duhet të reduktojnë emetimet e tyre me rreth 21 për qind. Raporti i ICCT tregon gjithashtu se disa prodhues të tjerë të automobilave si Hyundai, Mercedes, Renault dhe Toyota kanë shumë punë për të bërë.

Volvo, nga ana tjetër, ka perspektivat më të mira dhe ka emetimet mesatare më të ulëta midis prodhuesve të audituar dhe për këtë arsye do të përmbushë kërkesat.

Sipas llogaritjeve të ICCT, prodhuesit duhet të rrisin pjesën e tyre të makinave elektrike me një mesatare prej 12 për qind. Nga një përqindje prej 16 për qind në 2023 në rreth 28 për qind në 2025. Vlerësimi bazohet në rritjen që duhet të ndodhë nëse nuk ka reduktim të mëtejshëm të emetimeve të CO2 nga automjetet me motorë me djegie të brendshme. Rritja ndryshon nga 8 deri në 18 për qind.