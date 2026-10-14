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Një parti që erdhi në pushtet nga 21 janari duhet ta qep gojën kundër dhunës

Ajo që vlen si për PS e si për PD, përjashtim bëri vetëm MJAFT-i

Kur pushteti i sotëm reagon ndaj dhunës në protestat kundër tij dhe thërret zbatimin e ligjit, i duhet kujtuar se ka ardhur në pushtet pikërisht me forma të tilla dhune. 21 janari është mishërim i kësaj. Atë ditë të fillimvitit 2011, PS organizoi një ndër protestat më të dhunshme përballë Kryeministrisë, e cila çoi më pas në një krim qeveritar me katër të vrarë. Dhe ishin këta katër kurbanë politikë që më pas do shërbenin si një aset për PS-në në dy vite opozitë deri në ardhjen në pushtet.

PS nuk ka lënë një standart etik në kushte opozitë që mund t’i japë të drejtë ta kërkojë këtë te kundërshtarët e saj sot, opozitë politike ose jo e tillë.

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Vlen kjo gjë dhe për PD-në, e cila edhe ajo e ka dhunën në ashtin e saj.

Në mënyrë hipotetike, i vetmi pushtet që do kishte legjitimitet të kërkonte që në protesta të mos kishte dhunë do ishte ai i një qeverisjeje nga MJAFT. Kjo lëvizje, qyshse u shfaq në 2003-ishin e veproi përgjatë viteve të qeverisjes Nano duke protestuar fuqishëm kundër saj, në asnjë rast nuk u përfshi në akte dhune ndaj shtetit. Kishte shumë kusure, por këtë jo. /tesheshi.com/   

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