Forcat izraelite vranë dhjetëra palestinezë të tjerë në Gaza dhe vazhduan të shkatërronin infrastrukturën në Qytetin e Gazës, me Kryeministrin Netanyahu që lëshoi një kërcënim të drejtpërdrejtë për banorët e qytetit, duke u thënë atyre të “largohen tani” dhe se janë paralajmëruar.
Hamasi tha në një deklaratë se mburrja e Netanyahut për shkatërrimin e vazhdueshëm të ndërtesave të larta banimi në Qytetin e Gazës, së fundmi kullën as-Salam, përfaqëson “një nga imazhet më të neveritshme të sadizmit dhe kriminalitetit”.
Një sulm me armë në Jerusalemin Lindor të pushtuar vrau të paktën gjashtë persona. Në përgjigje, forcat izraelite kryen bastisje të dhunshme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke vrarë dy djem palestinezë 14-vjeçarë dhe duke plagosur të tjerë.
Izraeli goditi afërsinë e qytetit qendror të Homsit në Siri, qytetin bregdetar të Latakias dhe qytetin historik të Palmirës, thonë mediat siriane të lidhura me shtetin.
Një përmbledhje e disa prej zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme
Forcat izraelite vranë dhjetëra palestinezë të tjerë në Gaza dhe vazhduan të shkatërronin infrastrukturën në Qytetin e Gazës, me Kryeministrin Netanyahu që lëshoi një kërcënim të drejtpërdrejtë për banorët e qytetit, duke u thënë atyre të “largohen tani” dhe se janë paralajmëruar.