Një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të së dielës në Lindjen e Mesme

Një sulm me dron izraelit vrau një person pasi shënjestroi qytetin al-Mansouri të Libanit, pranë Tirit.
Qeveria izraelite njoftoi krijimin e një komiteti hetimor të pavarur – dhe jo një komisioni hetimor shtetëror – për të hetuar dështimet që çuan në sulmet e udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor në Izraelin jugor në vitin 2023.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i tha kabinetit të tij se “nuk e dinte” se sa do të zgjaste armëpushimi në Gaza, sipas The Jerusalem Post.
Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban ka thënë se ushtarët izraelitë kanë qëlluar drejt paqeruajtësve të saj nga një tank pranë një pozicioni të ushtrisë në Libanin jugor. Izraeli tha se ushtarët e saj qëlluan për shkak të “kushteve të këqija të motit” dhe e ngatërruan patrullën e OKB-së me “të dyshuar”. /mesazhi
Palestinezët e zhvendosur janë të tronditur pasi shirat e rrëmbyeshëm përmbytën tendat e tyre në kampet e improvizuara në Qytetin e Gazës, ndërsa Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se kufizimet izraelite mbi ndihmën kanë lënë qindra mijëra familje pa strehim të përshtatshëm.
Sulmet izraelite kanë vrarë të paktën tre persona në Gaza sot.
Dy palestinezë janë qëlluar për vdekje nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar, njëri prej të cilëve një djalë 15-vjeçar në kampin Far’a, thonë autoritetet. /mesazhi