Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit gjatë natës në Palestinë

Sulmet izraelite vranë 24 persona në Gaza të dielën, thanë burime mjekësore.



Agjencia e Ndihmës dhe Punës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë (UNRWA) thotë se bllokada ndëshkuese e Izraelit i ka lënë shërbimet shëndetësore “kritikisht të pakta në burime”.



Shefi i Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, thotë se ushtria lëshoi ​​urdhra për thirrjen e dhjetëra mijëra rezervistëve për të zgjeruar luftën në Gaza.



Ministri i Transportit i Izraelit thotë se qeveria po “punon pa ndërprerje” për të rikthyer fluturimet në Aeroportin Ben Gurion pasi u godit nga një raketë Huthi, duke plagosur tetë persona.



Huthitë thanë se do të vendosin “një bllokadë ajrore gjithëpërfshirëse” ndaj Izraelit duke synuar vazhdimisht aeroportet e tij në përgjigje të zgjerimit të luftës së tij “agresive” të Izraelit në Gaza.



Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, James Hewitt, thotë se ushtria e Shteteve të Bashkuara ka nisur “mbi 1,000 sulme” ndaj Huthive të Jemenit dhe do të vazhdojë, në koordinim me Izraelin.



Caritas Sweden thotë se një nga papamobilët e Papa Françeskut po transformohet në një klinikë shëndetësore të lëvizshme për fëmijët në Rripin e Gazës.

