Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit gjatë natës në Palestinë

Ushtria izraelite vazhdon të bombardojë Gazën, duke vrarë të paktën 87 palestinezë të martën, ndërsa zyrtarët thonë se të paktën 326 persona kanë vdekur nga kequshqyerja dhe mungesa e ilaçeve që nga 2 marsi.



Kombet e Bashkuara thonë se nuk është shpërndarë asnjë ndihmë në Gaza, një ditë pasi Izraeli lejoi rifillimin e dërgesave të kufizuara humanitare, dhe paralajmërojnë se rreth 14,000 foshnje janë në rrezik të vdesin nga uria në 48 orët e ardhshme.



Mbretëria e Bashkuar pezullon bisedimet e tregtisë së lirë me Izraelin për shkak të ofensivës “monstruoze” në Gaza dhe njofton sanksione të synuara kundër kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Bashkimi Evropian thotë se do të rishikojë një pakt që rregullon lidhjet e saj politike dhe ekonomike me Izraelin për shkak të situatës “katastrofike” në Gaza.



Shefi i ushtrisë së Izraelit, Eyal Zamir, hedh poshtë kritikat në rritje dhe zotohet të vazhdojë me ofensivën e zgjeruar në Gaza.



Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, thotë se Uashingtoni nuk është i përgatitur të ushtrojë presion mbi Izraelin në të njëjtën mënyrë si Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja, të cilat kanë kërcënuar të ndërmarrin “veprime konkrete” nëse vuajtjet njerëzore në Gaza nuk lehtësohen.

