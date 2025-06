Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë kësaj nate

Izraeli dhe Irani kanë shkëmbyer raketa për të tetën ditë me radhë, me ushtrinë izraelite që deklaron se 15 avionë luftarakë dhe më shumë se 30 armë u përdorën në valën e fundit të sulmeve në të gjithë Iranin.



Irani tha se qëlloi valën e 17-të të raketave në objektivat izraelite, duke goditur qytetet e Haifës, Tel Avivit dhe Beershebas, duke plagosur të paktën 17 persona, përfshirë tre në gjendje të rëndë.



Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka thënë se Irani është i hapur për bisedime bërthamore me SHBA-në sapo të ndalet “agresioni” i Izraelit dhe “agresori të mbahet përgjegjës”.



Në një takim të posaçëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, i dërguari i Izraelit në OKB, Danny Danon, tha se vendi nuk do të kërkojë falje për sulmet e tij në të gjithë Iranin, duke u zotuar të vazhdojë “derisa kërcënimi bërthamor i Iranit të çmontohet”.



Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka thënë se ekziston një rrezik akut nga rrezatimi dhe substancat kimike brenda objektit bërthamor Natanz në Iran, i cili është sulmuar nga Izraeli.



Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se drejtoresha e tij e inteligjencës kombëtare, Tulsi Gabbard, kishte gabuar kur sugjeroi se nuk ka prova që Irani po ndërton një armë bërthamore.



Në Gaza, 82 palestinezë – përfshirë dhjetëra kërkues ndihmash – u vranë në sulmet izraelite në të gjithë enklavën e rrethuar të premten, tha Ministria e Shëndetësisë. /mesazhi