Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë kësaj nate

Sulmet vdekjeprurëse të Izraelit vranë të paktën 78 palestinezë në të gjithë Gazën të mërkurën, përfshirë 33 persona që prisnin pranë qendrave të shpërndarjes së ndihmave.



Të paktën tre palestinezë u vranë gjithashtu dhe shtatë të tjerë u plagosën në një sulm të kolonëve në qytetin e pushtuar të Bregut Perëndimor, Kafr Malek, në verilindje të Ramallahut.



Irani ka rihapur hapësirën e tij ajrore mbi lindjen e vendit pas një armëpushimi me Izraelin që i dha fund 12 ditëve të sulmeve vdekjeprurëse me raketa.



Presidenti Donald Trump ka thënë se zyrtarët amerikanë dhe iranianë do të flasin javën e ardhshme për të vazhduar dialogun e ndërprerë mbi programin bërthamor të Teheranit.



Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, ka thënë se inteligjenca e besueshme tregon se sulmet e javës së kaluar amerikane dëmtuan rëndë programin bërthamor të Iranit dhe do të duheshin vite për ta rindërtuar.



Por Shtëpia e Bardhë vazhdon të përballet me shqyrtimin e raporteve se rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit i mbijetuan sulmeve, me sekretaren e shtypit të Trump, Karoline Leavitt, që pretendon se nuk ka “asnjë tregues” se është zhvendosur para sulmit.



Irani ka kritikuar Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, pasi ai duket se vlerësoi sulmet amerikane në territorin iranian, duke i quajtur komentet e tij një mbështetje të “një akti kriminal agresioni”. /mesazhi