Forcat izraelite intensifikojnë sulmet ajrore në qytetin verior të Gazës pasi ushtria njoftoi se do të përparonte me planet për të marrë kontrollin e qytetit dhe për të zhvendosur me forcë më shumë se një milion palestinezë në zonat e përqendrimit në jug të Rripit.
Forcat izraelite kanë vrarë të paktën 31 palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës gjatë ditës së kaluar, përfshirë 12 persona që po kërkonin diçka për të ngrënë.
Ministria Palestineze e Shëndetësisë thotë se 11 persona të tjerë, përfshirë fëmijë, kanë vdekur nga uria e shkaktuar nga Izraeli, duke e çuar numrin e përgjithshëm të vdekjeve nga uria në 251. Viktimat përfshijnë 108 fëmijë.
Dhjetëra mijëra izraelitë janë mbledhur në Tel Aviv, duke bërë thirrje për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për të rikthyer robërit e mbetur të mbajtur nga Hamasi në Gaza, ndërsa përgatiten për një grevë të përgjithshme të dielën.
Ushtarët izraelitë kanë qëlluar për vdekje një djalë 18-vjeçar palestinez gjatë një bastisjeje në fshatin al-Mughayyir në Ramallah të Bregut Perëndimor të pushtuar, disa orë pasi kolonët sulmuan zonën.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka pezulluar të gjitha vizat e vizitorëve për palestinezët nga Gaza, duke thënë se po shqyrton procesin dhe procedurat e përdorura për lëshimin e vizave të përkohshme mjekësore-humanitare.
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme gjatë kësaj nate
