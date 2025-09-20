Forcat izraelite vazhdojnë të bombardojnë Gazën pasi vranë 43 persona në sulme në të gjithë Rripin e Gazës të premten, përfshirë 26 persona vetëm në Qytetin e Gazës.
Agjencia Palestineze e Mbrojtjes Civile thotë se 450,000 palestinezë kanë ikur nga Qyteti i Gazës që kur Izraeli filloi ofensivën e tij për të pushtuar qendrën më të madhe urbane të territorit në fund të gushtit.
Qindra mijëra që mbeten në Qytetin e Gazës po durojnë sulme të pamëshirshme izraelite, me një palestinez që i thotë Al Jazeera se ka vuajtur “netët e tmerrit” për një javë.
Portugalia ka njoftuar se do të njohë shtetin palestinez të dielën, duke u bashkuar me vende si Australia, Kanadaja, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar në deklaratën e qëllimit të saj për ta bërë këtë.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se një person u vra në një sulm ajror izraelit që goditi një makinë në qytetin jugor të Ansarit – shkelja e fundit e Izraelit e armëpushimit të tij të brishtë me Hezbollahun. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
