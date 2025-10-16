Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Ushtria e Izraelit ka vazhduar sulmet e saj vdekjeprurëse në Gaza, duke shkelur armëpushimin e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, me Zyrën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut në Palestinë që e akuzon atë për “krime lufte” të reja.
Trupat e 14 palestinezëve të vrarë u sollën në spitalet e Gazës vetëm të mërkurën: tre të vrarë në sulmet izraelite, tetë tw nxjerrura nga sulmet e mëparshme dhe tre që vdiqën nga plagët e mëparshme.
Hamasi tha se ka përmbushur angazhimet e tij sipas planit të Presidentit Donald Trump për Gazën duke dorëzuar të gjithë robërit e gjallë izraelitë dhe trupat e atyre që mund të “qasje”.
Kryeministri Benjamin Netanyahu i ka kërkuar Hamasit të kthejë trupat e robërve të mbetur, pasi Izraeli i tha Uashingtonit se faza tjetër e armëpushimit nuk mund të vazhdojë deri atëherë.
Marrëveshja e armëpushimit thoshte se 28 trupa do të ktheheshin, por deri më tani vetëm nëntë janë sjellë në Izrael. Hamasi dhe Kryqi i Kuq kanë thënë se rikuperimi i mbetjeve të robërve të vdekur ishte një sfidë për shkak të shkatërrimit të madh të Gazës, me disa trupa në zonat e kontrolluara nga Izraeli.
Izraeli dorëzoi trupat e 45 palestinezëve të tjerë nëpërmjet Kryqit të Kuq, me një zyrtar të mjekësisë ligjore në Gaza që tha se disa prej tyre treguan shenja “torture dhe ekzekutimi”.
Autoriteti Palestinez thotë se është gati të hapë pikën e kalimit Rafah në kufirin e Gazës me Egjiptin, ndërsa Izraeli vazhdon të zbatojë kufizime për ndihmën që hyn në Rripin e goditur nga uria. /mesazhi